ANP Beroemde orka Tilikum dood

TAMPA - De wereldberoemde orka Tilikum is vrijdag overleden. Dat heeft SeaWorld in Florida bekendgemaakt. De orka was 36 jaar oud. Tilikum kreeg wereldwijde bekendheid door de documentaire Black Fish over de misstanden bij het zeedierenpark.

Door ANP - 6-1-2017, 18:08 (Update 6-1-2017, 18:08)

In 2010 doodde het roofdier zijn verzorger tijdens een show. Toch liet SeaWorld Tilikum doorgaan met optreden. De orka werd in 1982 nabij IJsland op tweejarige leeftijd gevangen. Miljoenen mensen zagen de orka optreden. Het zoogdier was al enige tijd ziek.

De documentaire Black Fish bracht de negatieve gevolgen voor in gevangenschap levende orka's in beeld. Na het uitkomen van de film zag SeaWorld de bezoekersaantallen fors dalen.