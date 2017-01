Dodental schietpartij vliegveld VS loopt op

FORT LAUDERDALE - Door een schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale zijn vrijdag vijf mensen om het leven gekomen. Een 26-jarige man met een militair identiteitsbewijs op zak en volgens getuigen met aan Stars Wars T-shirt aan opende plotseling het vuur op passagiers die in terminal 2 op hun bagage stonden te wachten. Er vielen volgens de politie van het district Broward County ook nog acht gewonden. Over het motief van de schutter, die is gearresteerd, is nog niets bekend. Zeer waarschijnlijk handelde hij alleen.

Door ANP - 6-1-2017, 22:43 (Update 6-1-2017, 23:19)

De dader zat volgens de Canadese ambassade in Washington op een vlucht van Anchorage via Minneapolis naar Florida, maar niet aan boord van een Canadees toestel. Een deskundige van de regionale politie wees bij CBS News op de mogelijkheid een vuurwapen ingecheckt te te krijgen, mits in een afgesloten container bewaard en veilig opgeborgen in het bagageruim. Hij zei dat de man zijn tas van de band heeft gehaald en ermee naar een toiletruimte is gegaan om het pistool en drie magazijnen tevoorschijn te halen.

Hoeveel kogels hij vervolgens heeft afgevuurd is nog onduidelijk. ,,Hij zei niets, was de hele tijd stil'', vertelde een ongedeerd gebleven ooggetuige. De schutter stopte tussendoor tenminste een keer om zijn wapen te herladen. Terwijl hij dat deed schoot de politie hem neer.

De paniek was groot op de luchthaven. De aankomsthal voor vluchten van Air Canada en Delta Airlines werd in allerijl ontruimd. Honderden reizigers wachtten buiten het gebouw op het asfalt waar ambulancepersoneel eerste hulp verleende om daarna de gewonden naar een ziekenhuis te brengen.