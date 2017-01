Indonesië let strikter op buitenlanders

ANP Indonesië let strikter op buitenlanders

JAKARTA - Indonesië gaat buitenlanders nauwlettend in de gaten houden. Een speciaal team moet ervoor zorgen dat ze geen misbruik maken van hun visum door illegaal in het land te werken, drugs te smokkelen of door er heen te gaan voor terroristische doeleinden.

Door ANP - 8-1-2017, 5:43 (Update 8-1-2017, 5:43)

Volgens The Jakarta Post helpt het team lokale autoriteiten bij het monitoren. Zo wil de Indonesische regering voorkomen dat buitenlanders uit het zicht verdwijnen als ze eenmaal de grens over zijn.

Eerder bestond al eenzelfde taskforce, onder toezicht van de politie, maar die werd in 2011 opgeheven toen een wet de bevoegdheden van de politie daaromtrent beperkte.

Indonesië neemt de maatregel nadat vorig jaar bijna 8000 buitenlanders zijn gestraft voor het overtreden van immigratieregels. onder wie veel Chinezen.