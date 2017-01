Netanyahu: Pleger aanslag was aanhanger IS

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de Palestijnse vrachtwagenchauffeur die zondag op een groep soldaten in Jeruzalem was ingereden, waarschijnlijk een aanhanger is van Islamitische Staat. Door de aanslag kwamen vier militairen om het leven en raakten er zeker vijftien gewond.

Door ANP - 8-1-2017, 16:35 (Update 8-1-2017, 16:35)

,,We kennen de identiteit van de aanvaller en alles wijst er op dat hij een aanhanger is van Islamitische Staat. We hebben de wijk waar hij vandaan kwam, Jabal Mukabar, afgesloten en we nemen verdere maatregelen waarover ik verder niet in detail wil gaan’’, zei Netanyahu in een verklaring.

Het incident was de dodelijkste Palestijnse aanslag in Jeruzalem in maanden en was gericht op officieren in opleiding die uitstapten bij een bushalte op de Armon Hanatziv-promenade.