ANP Syrië bereid over 'alles' te onderhandelen

DAMASCUS - De Syrische regering is bereid tijdens de vredesgesprekken in Kazachstan over alles te onderhandelen. President Assad van Syrië zei tegen Franse media dat het wachten is op een datum en informatie over welke rebellengroeperingen aan de onderhandelingstafel zullen aanschuiven.

Door ANP - 9-1-2017, 8:49 (Update 9-1-2017, 8:49)

Assad klaagde over het schenden door rebellen van het staakt-het-vuren dat op initiatief van Turkije en Rusland in Syrië van kracht is. Ook maakte hij zich zorgen over het feit dat rebellen in de buurt van de hoofdstad de watervoorraden van Damascus in handen hebben. Hij vindt het een taak van het leger de rebellen daar te verdrijven.

De president maakte duidelijk dat hij zich niet zomaar laat wegsturen, mocht dat tijdens de onderhandelingen worden geëist. ,,Mijn functie maakt onderdeel uit van de grondwet. Wie mijn positie ter discussie wil stellen, moet over de grondwet praten." Een verandering van de grondwet vergt een referendum, zo voegde hij nadrukkelijk toe. Het is niet voor het eerst dat Assad op voorhand laat weten niet zonder slag of stoot te zullen vertrekken.