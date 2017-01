Kremlin is gedoe over hacken zat

ANP Kremlin is gedoe over hacken zat

MOSKOU - Rusland begint genoeg te krijgen van alle heisa over het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het Kremlin sprak maandag van aanhoudende opmerkingen die doen denken aan een heksenjacht.

Door ANP - 9-1-2017, 13:19 (Update 9-1-2017, 13:19)

Het rapport dat in de Verenigde Staten door de veiligheidsdiensten over de zaak is uitgegeven, is volgens de Russen onprofessioneel. Bovendien bevat de inhoud 'niets substantieels'. ,,We worden moe van de beschuldigingen", aldus een regeringswoordvoerder.

Donald Trump, die 20 januari wordt beëdigd tot president van de Verenigde Staten, heeft het CIA-rapport onder ogen gekregen. Daarin wordt aangetoond dat de Russen het computersysteem van de Democraten in de aanloop naar de verkiezingen wisten te hacken. Trump gelooft wel dat de Russen dat hebben gedaan, maar noemde alle ophef overtrokken. Dat de hackers de verkiezingen hebben beïnvloed, deed hij af als onzin.