ANP Duits onderzoek vliegramp Eurowings afgesloten

DÜSSELDORF - De Duitse autoriteiten hebben hun onderzoek naar het neerstorten van een passagiersvliegtuig van Eurowings in de Franse Alpen afgesloten. Hun conclusie luidt dat copiloot Andreas Lubitz als enige schuldig was aan het ongeluk, dat in maart 2015 aan 150 mensen het leven kostte. Er is geen aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen een levende persoon, zei officier van justitie Christoph Kumpa maandag.

Door ANP - 9-1-2017, 13:55 (Update 9-1-2017, 13:55)

Lubitz liet de Airbus A320 op een vlucht van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk verongelukken nadat hij de gezagvoerder had buitengesloten. Volgens het Openbaar Ministerie kampte hij vanaf december 2014 met een ,,psychotische depressieve episode'', maar hield hij dit verborgen voor zijn werkgever en familie. Ook de artsen die hem behandelden hadden geen aanwijzingen dat Lubitz zelfmoord wilde plegen.