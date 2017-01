Italië heropent ambassade in Libië

ROME - De Italiaanse regering stuurt zijn ambassadeur terug naar Libië. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Italië is daarmee de eerste westerse natie die zijn diplomatieke missie heropent in het verdeelde Noord-Afrikaanse land. De ambassadeur zal dinsdag zijn geloofsbrieven aan de autoriteiten in Tripoli overhandigen en daarna meteen met zijn werkzaamheden beginnen.

Door ANP - 9-1-2017, 22:44 (Update 9-1-2017, 22:44)

Italië sloot zijn ambassade in Libië in 2015 toen rivaliserende groeperingen hun meningsverschillen lieten ontaarden in een conflict waarvan mensensmokkelaars ongestraft konden profiteren. Bovendien kreeg Islamitische Staat een stevige voet aan de grond.

,,De Italiaanse ambassadeur keert na twee jaar terug naar Tripoli. Dat is een vriendschappelijk gebaar naar het Libische volk. Moge er nu meer controles komen op het vertrek van migranten'', twitterde de verantwoordelijk minister Angelino Alfano. De afgelopen drie jaar kwamen er meer dan een half miljoen in Italië aan land. Meer dan tienduizend mensen overleefden de oversteek niet.