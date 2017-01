Duitse oud-president Roman Herzog (82) dood

ANP Duitse oud-president Roman Herzog (82) dood

BERLIJN - De vroegere Duitse president Roman Herzog is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het bureau van de huidige president Joachim Gauck dinsdag bevestigd.

Door ANP - 10-1-2017, 10:05 (Update 10-1-2017, 10:05)

Herzog was lid van de christendemocratische CDU. Hij was van 1994 tot 1999 president van de Bondsrepubliek. Daarvoor was hij minister van Onderwijs en Wetenschappen van Duitsland en minister voor Binnenlandse Zaken in de deelstaat Baden-Württemberg. Ook was hij lid van het grondwettelijke hof.