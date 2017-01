Rusland wil tien atoomraketten testen

MOSKOU - Rusland wil dit jaar tien keer intercontinentale raketten testen die met kernwapens kunnen worden uitgerust. Daarbij wil het ook ,,toekomstige wapentypes'' beproeven, maakte het ministerie van Defensie dinsdag bekend.

Door ANP - 10-1-2017, 13:27 (Update 10-1-2017, 13:27)

In totaal staan dit jaar voor de Russische raketstrijdkrachten 150 in omvang verschillende oefeningen op het programma, anderhalf keer zo veel als in 2016. Vorig jaar kondigde Rusland testvluchten aan van een nieuw type intercontinentale raket. De 100 ton zware RS-28 zou met vijftien afzonderlijke atoomkoppen ieder afweersysteem kunnen doorboren.

De raketstrijdkrachten schieten dit jaar ook oudere raketten af om hun bruikbaarheid te testen. De raketstrijdkrachten zijn bij een reorganisatie van het leger in 2008 verkleind, maar ze hebben de beschikking gekregen over modernere wapens en ook de inzetbaarheid is door frequentere oefeningen verhoogd.