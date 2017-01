'Marokko verbiedt boerkahandel'

ANP 'Marokko verbiedt boerkahandel'

RABAT - Tal van ondernemers en ondernemingen in de kledingsector in Marokko hebben een brief ontvangen waarin ze 48 uur de tijd krijgen om zich van hun boerkavoorraad te ontdoen. De productie en verkoop van boerka's wordt aan banden gelegd volgens nieuwe richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Door ANP - 10-1-2017, 14:36 (Update 10-1-2017, 14:36)

Het ministerie hield zich volgens Marokkaanse media dinsdag nog op de achtergrond, maar een anonieme hoge functionaris van dat ministerie heeft tegenover de nieuwssite Le 360 bevestigd dat de richtlijnen inderdaad maandag zijn verspreid.

Handelaren hebben verteld dat ze om veiligheidsredenen geen boerka's meer mogen verkopen. De Afghaanse uitdossing waarbij de vrouw van top tot teen onder een soort blauwe tent is verborgen, wordt volgens de Marokkaanse autoriteiten gebruikt bij criminele en terroristische activiteiten.

De boerka wordt door sommigen gezien als een uiting van vroomheid. In de islamitische wereld is het gebruikelijk dat mannen en vrouwen zich zoals voorgeschreven ingetogen kleden. De manier waarop 'ingetogen' kleding wordt ingevuld, is vaak cultureel bepaald.