ANP Kat bedreigt Zuid-Afrikaanse pinguïns

KAAPSTAD - Zuid-Afrikaanse boswachters hebben de jacht verhevigd op een wilde kat die, met een eerder gevangen exemplaar, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 135 pinguïns in de buurt van Kaapstad. De pinguïns zijn van een bedreigde soort.

Door ANP - 11-1-2017, 14:24 (Update 11-1-2017, 14:24)

Na een aantal mislukte vangstpogingen gaat een pad bij Boulders Beach 's nachts dicht omdat dan vallen worden gezet. De caracal of rooikat, zoals het dier op z'n Afrikaans heet, heeft het voorzien op zwartvoetpinguïns, de enige soort die broedt op het Afrikaanse continent. Hun aantal is sterk afgenomen door verlies aan leefruimte en doordat er minder vis is in zee.

De kat hoeft bij de jacht niet voor zijn leven te vrezen, aldus de gemeentelijke natuurbescherming. De val zou het dier alleen bij de poot grijpen en niet verwonden. Een andere rooikat was al in juli gevangen. Beide dieren zouden na bosbranden in 2015 in het gebied verzeild zijn geraakt.