Britse belasting op inhuren werknemers uit EU

ANP Britse belasting op inhuren werknemers uit EU

LONDEN - Groot-Brittannië wil na de uittreding uit de Europese Unie niet alleen het aantal immigranten beperken maar ook het inhuren van geschoold personeel van het vasteland belasten. Dat heeft de verantwoordelijke minister Robert Goodwill woensdag gezegd in het parlement. Hij noemde een bedrag van 1000 pond (1150 euro) per persoon per jaar als brexit eenmaal een feit is. Voor werknemers van buiten de EU is dat nu al het geval.

Door ANP - 11-1-2017, 17:09 (Update 11-1-2017, 17:09)

,,De onderhandelingen over brexit geven ons de gelegenheid de aantallen die het land binnenkomen te reguleren. We zeggen niet dat we mensen die hier willen komen werken zullen tegenhouden, maar dat we ze gecontroleerd zullen binnenlaten'', aldus Goodwill.

Voor de regering van Theresa May is dit een belangrijk onderhandelingspunt. Ze heeft beloofd de migratie terug te brengen tot ,,tienduizenden'' jaarlijks in plaats van de 300.000 nu. De EU houdt op de interne, ondeelbare markt vast aan vrij verkeer van goederen en diensten en dus ook van werknemers.