Alle Poolse volksvertegenwoordigers zijn boos

ANP Alle Poolse volksvertegenwoordigers zijn boos

WARSCHAU - De politieke crisis in Polen duurt onverminderd voort. Al ruim drie weken staat de boze oppositie in het parlement lijnrecht tegenover de verontwaardigde vertegenwoordigers van de conservatieve regering. Sinds 16 december houdt de oppositie het parlement bezet. De opening van het parlement na het kerstreces duurde slechts enkele minuten.

Door ANP - 11-1-2017, 21:57 (Update 11-1-2017, 21:57)

De voorzitter verdaagde de zitting vrijwel direct naar donderdag. De partijen roepen wel argumenten naar elkaar, maar een oplossing zit er nog even niet in. Dat regeringspartij PiS het voornemen om de parlementaire pers bij veel zittingen te weren, opgaf, heeft de ruzie niet opgelost. Chaos is troef en de verwijten van de oppositie over minachting van de democratie weerklinken dagelijks in het parlementsgebouw.

Anderzijds kan de regering van premier Szydlo rekenen op steun van veel Polen. Hij verlaagde de pensioenleeftijd en verhoogde het minimumloon. Buiten Polen heeft de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk Warschau gemaand de crisis nu eens op te lossen. Tusk is zelf ook een Pool.