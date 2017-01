Passagiers in Thalys vast in storm

ANP Passagiers in Thalys vast in storm

ALBERT - Circa 180 treinreizigers hebben de nacht van donderdag op vrijdag moeten doorbrengen in een TGV die door een geknapte bovenleiding bij het Noord-Franse Albert strandde. Het slechte stormachtige weer belemmerde de hulp aan de vastgelopen trein die onderweg was van van Parijs naar Brussel.

Door ANP - 13-1-2017, 9:11 (Update 13-1-2017, 9:11)

De Franse autoriteiten hebben vrijdag verzekerd dat er hulp op komst is en dat de trein met een locomotief uit Arras naar België wordt gesleept.

Problemen met de harde wind en de bovenleiding blokkeerden elders in Frankrijk een andere trein zeven uur lang. De trein Parijs - Caen strandde ongeveer halverwege de rit op het station van Evreux. De reizigers die voor 21.00 uur in Caen verwachtten aan te komen, bereikten de Normandische plaats pas in de ochtend.