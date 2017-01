Kindvluchtelingen massaal alleen naar Italië

ANP Kindvluchtelingen massaal alleen naar Italië

ROME - Steeds meer minderjarige vluchtelingen reizen alleen naar Italië. Het aantal vluchtelingkinderen dat zonder begeleiders het land bereikte, verdubbelde volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef in 2016. De organisatie pleit voor een gecoördineerde Europese aanpak om de kinderen veilig te houden.

Door ANP - 13-1-2017, 12:08 (Update 13-1-2017, 12:08)

Volgens Unicef arriveerden vorig jaar 25.800 vluchtelingenkinderen zonder begeleiders in Italië: 91 procent van het totaal aantal minderjarige vluchtelingen dat aankwam. ,,Dit hoge aantal alleenreizende kinderen is uniek voor deze route'', meldde de organisatie vrijdag. Zo zou in Griekenland maar 17 procent van de migrantenkinderen alleen reizen.

,,De aanwezigheid van zo veel alleenreizende kinderen is nooit eerder gezien'', zei noodhulpcoördinator Lucio Melandri van Unicef in een verklaring. ,,Er moet iets gebeuren aan de oorzaken die deze jongeren ertoe brengt alleen op reis te gaan. En ze hebben bescherming nodig''