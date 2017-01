Iraaks leger verovert universiteit Mosul

ANP Iraaks leger verovert universiteit Mosul

BAGDAD - Iraakse commando's hebben de universiteit van de stad Mosul veroverd. De bevelhebber van de Iraakse strijdkrachten, generaal Abdul Amir Rashid Yarallah, heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-1-2017, 12:17 (Update 13-1-2017, 12:17)

Het universitair complex ligt in het noorden van de stad op de oostelijke oever van de rivier de Tigris. Het centrum van de stad ligt op de westelijke oever, ongeveer 3 kilometer van de universiteit verwijderd.

In 2014 liepen de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) de grote stad onder de voet. Het Iraakse leger probeert al drie maanden samen met Koerdische strijders en sjiitische milities Mosul te heroveren. In het modernere oosten van de stad zijn wijken op IS heroverd.