Trump stelt voorwaarden aan Rusland en China

WASHINGTON - De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump zal de huidige sancties tegen Rusland voorlopig in stand houden. Dat zegt de man die volgende week als president van de VS wordt beëdigd in een interview met The Wall Street Journal.

Door ANP - 14-1-2017, 4:43 (Update 14-1-2017, 4:43)

Mocht Moskou zich als een nuttige partner presenteren in de strijd tegen terrorisme en andere voor de VS belangrijke doelen, dan is er volgens Trump geen reden meer voor de sancties. ,,Als je met elkaar op kan schieten en Rusland ons echt aan het helpen is, waarom zou je dan sancties intact laten als iemand een paar echt goede dingen doet,’’ aldus Trump.

Ook maakte de opvolger van president Barack Obama eens te meer duidelijk dat het Amerikaanse een-China-beleid niet in steen is gebeiteld. Trump wil zich pas vastleggen op dat standpunt wanneer de Chinezen hun handels- en valutabeleid willen afstemmen met Washington.