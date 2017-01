Schoenproducent haalt 'swastikazolen' terug

LOS ANGELES - Een Californische producent van schoeisel heeft een soort militaire laars verkocht waar swastika's in de zolen staan die bij elke stap als afdruk zichtbaar kunnen worden. Het bedrijf, de Conal International Trading uit een voorstad van Los Angles, heeft zijn excuses gemaakt en de schoenen teruggeroepen.

Door ANP - 14-1-2017, 9:14 (Update 14-1-2017, 9:14)

Amerikaanse media meldden dit weekeinde dat Conal in een open brief spijt heeft betuigd en beklemtoond dat er geen opzet in het spel was. Er moet ergens een vergissing zijn gemaakt bij fabrikanten in China, aldus de schoenenproducent. In delen van Azië wordt de swastika gezien als een boeddhistisch teken en niet meteen als het symbool van de Duitse nazi's.