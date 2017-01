Wintersport in België

LUIK - Meer dan dertig skicentra in de Belgische Ardennen zijn zaterdag geopend voor wintersporters. De hevige sneeuwval maakt vooral van oorden in de provincies Luik en Luxemburg wintersportgebieden. Op het hoogste punt van België, het Signal de Botrange, circa 40 kilometer ten zuidoosten van Luik, ligt al 32 centimeter sneeuw. Er wordt zaterdag nog meer sneeuw in heel België verwacht.

Sommige oorden zijn voor het langlaufen. Skiën zoals in de Alpen kan volgens het persbureau Belga in zeker zes centra die vrijwel allemaal in de streek ten zuidoosten of ten zuiden van Luik liggen. Het zijn Baraque de Fraiture, Francorchamps, Lierneux, Ovifat, Thier des Rexhons en Trois-Ponts.