ANP May wil eenheid op weg naar volledige brexit

LONDEN - De Britse premier Theresa May zal een belangrijke speech dinsdag gebruiken voor een roep om eenheid van de Britten. Dat stelt haar woordvoerder in een verklaring op zondag. Volgens Britse media zal May in de speech ook duidelijk maken dat ze kiest voor een volledige brexit.

Door ANP - 15-1-2017, 3:36 (Update 15-1-2017, 3:36)

Dinsdag zal de premier een langverwachte toespraak houden voor diplomaten, het brexit-onderhandelingsteam van het Verenigd Koninkrijk en andere betrokkenen. May wil in maart beginnen met de onderhandelingen met de Europese Unie over het vertrek van het land. Tot op heden heeft ze nog weinig gezegd over haar streefpunten aan de onderhandelingstafel.

In de in Britse media uitgelekte speech gaat May voor een volledige brexit. Volgens The Telegraph zal May zeggen dat het Verenigd Koninkrijk bereid moet zijn om de Europese douane-unie te verlaten, om de vrijhandelsakkoorden met landen buiten de Europese Unie veilig te stellen. Ze wil daarnaast duidelijk maken dat haar land de volledige controle over haar grenzen wil.

Volgens het kantoor van May, dat verder niets zei over een volledige brexit, gaat ze in haar rede benadrukken dat de Britten, die met 52 procent voor een brexit stemde, zich moeten verenigen. De premier wil dat haar landgenoten zich scharen achter gemeenschappelijke belangen zoals de bescherming en verbetering van de rechten van arbeiders. ,,We moeten af van de verdeeldheid en de taal die daarbij gebruikt wordt. Bewoordingen zoals 'verlater' en 'blijver' en alle bijbehorende beledigingen staan een succes van een brexit in de weg", zal May naar verwachting dinsdag zeggen.