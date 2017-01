Oostenrijk waarschuwt: extreem lawinegevaar

ANP Oostenrijk waarschuwt: extreem lawinegevaar

SALZBURG - In Oostenrijk is de kans op lawines zo groot dat het land spreekt van 'heikele' situatie in de bergen. Dit weekend is er een meter sneeuw gevallen. De deelstaten Voralberg en Tirol hebben het lawinerisico naar niveau 4 opgetrokken. Dat niveau komt slechts een paar dagen per jaar voor. Zeker boven de 2000 meter is het gevaar op grote lawines die tot in het dal komen extreem hoog. Ook in de lagere gebieden is het risico op lawines fors. De kans op lawines is zo groot omdat er veel nieuwe sneeuw op een oude en matig sneeuwdek is gevallen. Offpiste skiën wordt dan ook ernstig afgeraden.

Door ANP - 15-1-2017, 13:53 (Update 15-1-2017, 13:53)

Het verkeer had in Oostenrijk ook enorm last van de sneeuwval. Tot tweemaal toe werd zaterdag de Fernpass afgesloten vanwege de sneeuw. De pas is een belangrijke verbindingsweg tussen Duitsland en Oostenrijk. Op de snelwegen stonden lange files en er gebeurden ernstige ongelukken. Ook moest een wereldbekerwedstrijd skiën in Altenmarkt-Zauchensee zaterdag worden afgelast vanwege weersomstandigheden.