ANP Voorzitter EU-Parlement bijna zeker Italiaan

STRAATSBURG - De 751 leden van het Europees Parlement kiezen dinsdag in Straatsburg een nieuwe voorzitter. De sociaaldemocraat Martin Schulz verruilt na 22 jaar, waarvan de laatste vijf als parlementsvoorzitter, het Europese politieke toneel voor de Duitse landelijke politiek. Hij zit de geheime stemming van maximaal vier ronden zelf voor.

Door ANP - 15-1-2017, 14:48 (Update 15-1-2017, 14:48)

De strijd lijkt een puur Italiaanse aangelegenheid te gaan worden, met een Belgisch tintje. Naar verwachting gaat de finale tussen twee Italiaanse mannen uit de grootste fracties van het parlement: de christendemocraat Antonio Tajani (63) en Schulz’ S&D-fractiegenoot Gianni Pittella (58). Schulz’ opvolger wordt benoemd voor de komende tweeënhalf jaar, de tweede helft van het mandaat van het huidige parlement. In 2019 zijn er weer Europese verkiezingen.

Oud-EU-commissaris Tajani vindt dat hij het recht heeft op de voorzittersstoel. Zijn fractie, de in de Europese Volkspartij (EVP) verenigde christendemocraten (217 zetels inclusief die van het CDA) had in 2014 met S&D (189 zetels, met PvdA) en ALDE (68 zetels, met VVD en D66) afgesproken dat de EVP de volgende voorzitter mocht leveren. Maar die 'achterkamertjes’-deal is tot woede van de EVP door Pittella opgeblazen.

Honden

Het is echter niet uitgesloten dat als twee honden vechten om een been, een derde ermee heen loopt. Dat zou de leider van de ALDE-fractie kunnen zijn, de liberale oud-premier van België Guy Verhofstadt (63), of zijn landgenote Helga Stevens, een 48-jarige Vlaamse uit de fractie van Conservatieven en Hervormers (74 zetels, met ChristenUnie en SGP). Zij is doof geboren en laat zich door een gebarentolk bijstaan.

Mocht het Tajani toch worden, dan komen alle drie de EU-topposities in handen van de christendemocraten. Ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, een Luxemburger, en de Poolse voorzitter van de Europese Raad, 'EU-president’ Donald Tusk, horen bij de EVP-familie. Tusks termijn loopt deze zomer wel af.

Eigen kandidaat

In de eerste stemronde zal iedere fractie naar verwachting haar eigen kandidaat steunen. Drie andere fracties doen ook een poging: Unitair Links (52 zetels, met SP en PvdD) met de Italiaanse Eleonora Forenza, de Groenen inclusief GroenLinks (51 zetels) met de Britse Jean Lambert (66) en Europa van Naties en Vrijheid (40 zetels, waaronder PVV) met de Roemeen Laurenţiu Rebega.

Als geen kandidaat na de derde ronde een absolute meerderheid heeft behaald, komt er een beslissende vierde ronde tussen de twee kandidaten met de beste resultaten in de derde stemronde. De voorzitter wordt dan verkozen door middel van een gewone meerderheid.