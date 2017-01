Iran: nucleair akkoord niet opengebroken

TEHERAN - Iran is niet van plan opnieuw te gaan onderhandelen over het nucleaire programma van het land. Ook als de Verenigde Staten dreigen nieuwe sancties op te leggen, wordt het akkoord met wereldmachten volgens Teheran niet opengebroken.

Door ANP - 15-1-2017, 17:06 (Update 15-1-2017, 17:06)

Iran ging jarenlang gebukt onder strafmaatregelen, omdat het land weigerde te stoppen met het verrijken van uranium. In 2015 bereikten de VS, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en China een akkoord over het afbouwen van het atoomprogramma, waarna de meeste sancties werden ingetrokken.

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump heeft echter al laten weten geen fan te zijn van de gemaakte afspraken. Hij heeft aangekondigd het akkoord te willen schrappen of opnieuw te gaan onderhandelen om er een betere deal uit te slepen.

Volgens Iran kan daar geen sprake van zijn. ,,De nucleaire gesprekken met Amerika zijn voorbij. We hebben niets meer te bespreken'', zei onderminister Abbas Araqchi (Buitenlandse Zaken) zondag volgens staatspersbureau IRNA. ,,Er komt geen heronderhandeling en het akkoord wordt niet heropend.''