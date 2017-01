Trump komt met eigen verzekeringsplan

WASHINGTON - De aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump wil Obamacare vervangen met een eigen verzekeringsplan. In een interview met The Washington Post zei hij dat zijn plan een ,,verzekering voor iedereen" inhoudt.

Door ANP - 16-1-2017, 4:36 (Update 16-1-2017, 4:36)

In het in de nacht van zondag op maandag gepubliceerde interview geeft Trump verder geen details vrij over zijn voornemens om het door Obama ingevoerde zorgstelsel te vervangen. Hij stelt wel dat zijn plan bijna af is en dat hij het binnenkort zal onthullen aan leiders van het Congres.

Obamacare, officieel Affordable Care Act (wet voor betaalbare zorg) genoemd, biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten.