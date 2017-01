Hulporganisaties willen toegang tot Syriërs

ANP Hulporganisaties willen toegang tot Syriërs

DAVOS - Hulporganisaties van de Verenigde Naties hebben maandag een oproep gedaan voor toegang tot kinderen en gezinnen in Syrië die afgesneden zijn van humanitaire hulp. De ,,wereld moet niet zwijgend toekijken'', ook niet nu het beleg van de stad Aleppo voorbij is, staat in een verklaring.

Door ANP - 16-1-2017, 10:44 (Update 16-1-2017, 10:44)

De hoogste leiders van vluchtelingenorganisatie UNHCR, hulpcoördinator OCHA, kinderorganisatie UNICEF, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringen aan op ,,directe, onvoorwaardelijke en veilige toegang'' tot burgers. In totaal gaat het om zo'n 700.000 Syriërs die in vijftien belegerde gebieden in Syrië wonen. Ze hebben een groot gebrek aan de basale levensbehoeften en lopen voortdurend het risico slachtoffer te worden van geweld.