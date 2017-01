Biden pleit voor verzet agressie Rusland

KIEV - De internationale gemeenschap moet zich verzetten tegen de Russische agressie. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Joe Biden maandag op een persconferentie in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij drong er bij de gekozen Amerikaanse president Donald Trump op aan de Oekraïense regering te steunen.

Door ANP - 16-1-2017, 12:20 (Update 16-1-2017, 12:20)

Het is Bidens laatste buitenlandse bezoek als vicepresident. Op een persconferentie met de Oekraïense president Petro Porosjenko zei hij dat Oekraïne en de Verenigde Staten ,,beide strijden tegen de kanker van corruptie en de niet-aflatende agressie van het Kremlin''.

In een interview zei Trump afgelopen weekeinde dat hij een einde wil maken aan de sancties tegen Rusland - die zijn ingesteld vanwege de onrust in Oekraïne - in ruil voor een overeenkomst over het verkleinen van het kernwapenarsenaal.