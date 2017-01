Timmermans: Trump zal belang EU inzien

ANP Timmermans: Trump zal belang EU inzien

BRUSSEL - Donald Trump zal op enig moment inzien dat het in het belang van de VS is om een sterke band met Europa te hebben. Zo reageert vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans op uitspraken van de aankomende Amerikaanse president dat het hem weinig uitmaakt of de EU verenigd of verdeeld is.

Door ANP - 16-1-2017, 16:19 (Update 16-1-2017, 16:19)

,,Ik ben er zeker van dat vroeger of later iedereen in Washington zal begrijpen dat het in het strategische belang van de VS is om een succesvolle EU als partner te hebben'', zegt de Nederlandse EU-commissaris in een gesprek dat CNN maandagavond uitzendt.

,,Europa en de VS zijn het de afgelopen 70 jaar eens geweest over een ding: eenheid is in het belang van beide partijen. En we hebben uit het niets het meest succesvolle vredesproject uit de menselijke geschiedenis gebouwd.’’

Timmermans is ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Europeanen dat vredesproject wil behouden. Volgens hem willen de EU en de VS gemeenschappelijke waarden als vrijheid, openheid, diversiteit en respect voor elkaar graag verspreid zien over de hele wereld.