Dodelijke aanval op controlepost in Egypte

CAÏRO - Bij een aanval op een controlepost in Egypte zijn maandag zeker acht politieagenten gedood en drie verwond. Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken werd de aanval uitgevoerd door islamitische extremisten.

Door ANP - 16-1-2017, 22:16 (Update 16-1-2017, 23:01)

De aanval begon rond 20.15 uur (lokale tijd) bij Naqb, 70 kilometer van de oase Kharga, die ongeveer 600 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro ligt. Zeker twee van de aanvallers werden gedood, zei het ministerie.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Egypte kampt al ruim drie jaar met een opstand van extremisten, na het afzetten van de islamistische president Mohammed Mursi door het leger. Die opstand speelt zich voornamelijk af op het schiereiland Sinaï, ver weg van de plek van de aanval maandag.

Maar ook in de westelijke woestijn doen zich sporadisch aanvallen voor. Het gebied grenst aan Libië, waar chaos heerst en IS ook actief is. Volgens veiligheidsdiensten proberen de extremisten in Libië een brug te slaan naar de islamisten in de Sinaï. Dat zou de instabiliteit in Egypte langer laten voortduren en toeristen en investeerders die nodig zijn om de economie weer op poten te krijgen afschrikken.