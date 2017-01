Verdachte aanslag Istanbul opgepakt

ANP Verdachte aanslag Istanbul opgepakt

ISTANBUL - De vermoedelijke dader van de terreuraanslag in de oudejaarsnacht op de Club Reina in Istanbul is opgepakt, melden Turkse media, waaronder de krant Hürriyet

Door ANP - 16-1-2017, 22:30 (Update 16-1-2017, 22:41)

Abu Mohammed Khurasani, ook Abdulkadir Masharipov geheten, werd opgepakt in de wijk Esenyurt.

Volgens de Turkse autoriteiten was de dader waarschijnlijk een Oeigoer. Oeigoeren zijn een overwegend islamitische, Turks sprekende bevolkingsgroep in het uiterste westen van China. Centraal-Azië en Turkije hebben ook grote Oeigoerengemeenschappen.

Bij de aanslag werden 39 mensen doodgeschoten. De verantwoordelijkheid werd op geëist door Islamitische Staat. De terreurgroep zei dat de aanslag een vergelding was voor de Turkse militaire betrokkenheid in Syrië.