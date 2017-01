Gemengde reacties op brexitplannen May

LONDEN - De Britse premier Theresa May heeft dinsdag zowel lof als kritiek geoogst nadat ze haar plannen voor het vertrek van haar land uit de Europese Unie bekend had gemaakt. Onafhankelijkheidspartij UKIP spreekt van ,,een goed begin''. Oud-leider Nigel Farage ,,kan nauwelijks geloven dat de premier nu woorden gebruikt waarvoor ik jarenlang ben bespot''. Critici trekken de realiteitszin van haar plannen in twijfel.

17-1-2017

De kritiek richt zich vooral op de inzet van May om uit de Europese interne markt te stappen, maar wel toegang tot diezelfde markt te behouden voor Britse bedrijven. Labour-leider Jeremy Corbuyn stelde dat May de kool en de geit lijkt te willen sparen. ,,Ik weet niet hoe dit in de rest van Europa zal vallen'', zei hij.

De Tsjechische staatssecretaris voor Europese Zaken was een van de eersten die daar antwoord op gaf. Hij merkte op dat Groot-Brittannië wel erg veel wil nemen en vroeg zich af wat het land daarvoor teruggeeft.

Positief

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier noemde het positief dat May ,,eindelijk iets meer duidelijkheid heeft gegeven'', maar benadrukte dat de onderhandelingen pas beginnen als de Britse regering officieel laat weten uit de EU te stappen.

Leider Tim Farron van de pro-Europese Liberaal-Democraten reageerde ziedend en sprak van ,,een mengeling van vage fantasieën en tandeloze dreigementen aan onze buren''. Zijn partij eist dat er een tweede referendum komt, waarin het volk zich mag uitspreken over het onderhandelingsresultaat.

Ook de Schotse zorgen zijn bepaald niet weggenomen. Premier Nicola Sturgeon waarschuwde voor economische rampspoed en zei ,,nog geen bewijs te zien dat naar de Schotse stem wordt geluisterd''. De Schotse bevolking stemde in meerderheid vóór EU-lidmaatschap.