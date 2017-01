Tusk vindt brexitplannen realistischer

BRUSSEL - De plannen die de Britse premier Therese May dinsdag ontvouwde over de brexit getuigen ,,ten minste van meer realisme''. Dat liet voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk weten in een eerste reactie.

Door ANP - 17-1-2017, 16:11 (Update 17-1-2017, 16:51)

De Pool sprak op Twitter wel van een ,,droevig proces'', en ,,surrealistische tijden''. Hij gaf hier geen uitleg bij. De overige 27 EU-landen zijn eensgezind en staan klaar om te onderhandelen zodra de Britten het startschot voor de gesprekken hebben gegeven, aldus Tusk. Hij heeft later op de middag een telefoongesprek met May.

De Europese Commissie zal in de persoon van Michel Barnier het dagelijkse onderhandelingswerk op zich nemen. De Franse oud-minister liet weten dat een akkoord over een ,,ordelijk vertrek'' uit de EU een voorwaarde is voor goede afspraken over het partnerschap daarna. ,,Mijn prioriteit is om een goede deal voor de 27 EU-landen te krijgen.''

Artikel 50-procedure

Barnier zei klaar te staan om te beginnen zodra het Verenigd Koninkrijk de zogeheten artikel 50-procedure heeft geactiveerd. May kondigde eerder aan dat dat eind maart gebeurt. In principe volgt uiterlijk twee jaar later de formele brexit.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zich laten bijpraten over Mays toespraak. Ook hij spreekt dinsdag nog telefonisch met de Britse premier, liet zijn woordvoerder weten.