ANP Jammeh roept noodtoestand uit in Gambia

BANJUL - President Yahya Jammeh van Gambia heeft de noodtoestand uitgeroepen, nog voordat hij de macht zou moeten overdragen aan oppositieleider Adama Barrow. Dat meldt de Gambiase staatstelevisie. Jammeh verloor op 1 december de verkiezingen van Barrow.

Door ANP - 17-1-2017, 18:53 (Update 17-1-2017, 18:53)

Welke gevolgen de noodtoestand precies heeft, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of en hoe de inauguratie van Barrow, die voor donderdag staat gepland, doorgaat.

Eerder op de dag meldde een bron bij het Nigeriaanse leger dat een aantal West-Afrikaanse landen zich voorbereidt op een militaire interventie in Gambia als president Jammeh de macht niet overdraagt aan Barrow. Hoewel Jammeh zijn verlies heeft erkend, weigert hij af te treden.