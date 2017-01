Boycotactie inauguratie Trump escaleert

WASHINGTON - Steeds meer Democraten verkondigen dat ze niet naar de inauguratie van president Donald Trump gaan. De omstreden Republikein Trump wordt vrijdag 20 januari het nieuwe staatshoofd van de Verenigde Staten, na acht jaar van leiderschap van de Democraat Barack Obama.

Door ANP - 17-1-2017, 22:30 (Update 17-1-2017, 22:30)

De voornaamste reden voor afgevaardigden om zich niet bij Trumps beëdiging te vertonen is de ruzie tussen Trump en hun collega John Lewis die als een veteraan geldt in de strijd voor burgerrechten. Amerikaanse media meldden dinsdag dat er nu al circa vijftig parlementariërs hebben laten weten niet te komen.

Lewis zei afgelopen vrijdag dat Trumps verkiezingsoverwinning in november niet wettig is, omdat het Kremlin zich ermee zou hebben bemoeid. Trump ontstak zoals gebruikelijk in 'twitterwoede'. Hij stelde dat het zwarte congreslid Lewis alleen maar praat en nooit actie onderneemt. De woordkeuze viel slecht bij veel mensen die de 76-jarige Lewis zien als gerespecteerd en succesvol actievoerder.