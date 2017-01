WikiLeaks-bron Manning al in mei vrij

ANP WikiLeaks-bron Manning al in mei vrij

WASHINGTON - De Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning die tot 35 jaar cel is veroordeeld wegens het publiceren van de vertrouwelijke stukken via WikiLeaks, komt al op 17 mei van dit jaar vrij. De Amerikaanse president Obama heeft haar straf dinsdag ingekort. Dit heeft het Witte Huis dinsdag in Washington laten weten.

Door ANP - 17-1-2017, 22:46 (Update 17-1-2017, 23:32)

De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van de vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf verlicht wordt. Manning was eerder als man, Bradley Edward Manning, in dienst gekomen bij de Amerikaanse strijdkrachten. Hij had in 2009 in Irak toegang tot vertrouwelijke informatie. Manning speelde in het jaar erna honderdduizenden boodschappen en berichten van Amerikaanse militaire en diplomatieke instellingen door aan WikiLeaks.

Onder de vertrouwelijke stukken waren opnames van beschietingen van Iraakse burgers door Amerikaanse soldaten. Manning heeft betoogd niemand kwaad te willen doen alleen als klokkenluider de werkelijkheid van de oorlog te willen tonen. Volgens WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft de informatie die Manning doorspeelde geen enkele Amerikaan schade berokkend.

Manning werd snel, in mei 2010, in Irak gearresteerd en in augustus 2013 door de krijgsraad veroordeeld wegens onder meer spionage en diefstal, maar uiteindelijk niet wegens het helpen van de vijand. Manning betoonde voor de krijgsraad spijt en maakte bekend als vrouw door het leven te willen gaan. Recent probeerde ze twee keer zelfmoord te plegen. Om toestemming af te dwingen voor een geslachtsoperatie van man tot vrouw ging Manning in hongerstaking.

Assange die zich al vier jaar schuilhoudt in de ambassade van Ecuador in Londen, heeft eerder deze maand aangegeven dat hij bereid is zich aan de Amerikaanse autoriteiten over te geven als Manning gratie zou krijgen.