President Gambia mag drie maanden aanblijven

BANJUL - De Nationale Assemblee van Gambia heeft een resolutie aangenomen waarmee president Yahya Jammeh nog drie maanden kan aanblijven. Dat meldt de staatstelevisie.

Door ANP - 18-1-2017, 10:09 (Update 18-1-2017, 10:09)

Jammeh verloor op 1 december de verkiezingen in het land met nog geen 2 miljoen inwoners van oppositieleider Adama Barrow. Die zou donderdag geïnaugureerd moeten worden, maar Jammeh weigert op te stappen.

De president erkende in eerste instantie zijn verkiezingsnederlaag, maar kwam daar later op terug, omdat de kiescommissie een aantal onregelmatigheden had vastgesteld. Hoewel de commissie erbij zei dat die te klein waren om de uitkomst te beïnvloeden, vindt Jammeh dat het hooggerechtshof de uitkomst ongeldig moet verklaren. Het hoogste rechtscollege kampt momenteel echter met een tekort aan rechters en zou pas in mei met de zaak kunnen beginnen.

De president wil in de tussentijd aanblijven. Dinsdag kondigde hij de noodtoestand af voor negentig dagen. Zijn steun in eigen gelederen brokkelt intussen af. Drie ministers zijn de afgelopen dagen afgetreden. Duizenden mensen zijn uit voorzorg gevlucht naar buurland Senegal.