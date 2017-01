Duitsland kiest 24 september nieuwe Bondsdag

ANP Duitsland kiest 24 september nieuwe Bondsdag

BERLIJN - Duitsland gaat op 24 september naar de stembus voor de Bondsdagverkiezingen. Het kabinet schaarde zich woensdag achter een voorstel daartoe van minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière.

Door ANP - 18-1-2017, 10:41 (Update 18-1-2017, 10:41)

Formeel beslist de Duitse president Joachim Gauck over de verkiezingen, maar de verwachting is dat hij het voorstel van De Maizière overneemt. De Bondsdag wordt, net als de Tweede Kamer in Nederland, elke vier jaar gekozen. De Bondsdag kiest ook de bondskanselier. Angela Merkel, die die functie nu vervult, neemt namens de christendemocraten, opnieuw deel aan de verkiezingsstrijd.

In diverse Europese landen is 2017 in politiek opzicht een belangrijk jaar. Niet alleen in Nederland en Duitsland worden verkiezingen gehouden. Ook in Frankrijk worden verkiezingen gehouden. Daar wordt een nieuwe president gekozen. Als alles meezit worden in 2017 in Italië ook verkiezingen gehouden.