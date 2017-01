'Iraaks leger verovert oosten Mosul’

MOSUL - Iraakse commando’s hebben de strijders van Islamitische Staat helemaal verdreven uit alle wijken in het oostelijke deel van de stad Mosul. Dat meldt een Iraakse legerofficier woensdag.

Door ANP - 18-1-2017, 13:54 (Update 18-1-2017, 13:54)

Luitenant-generaal Talib Shaghati zei dat na een drie maanden durend offensief tegen IS in de noordelijke Iraakse stad de controle over de oostelijke oever van de rivier de Tigris is overgenomen. Volgens een verklaring van het leger wordt er echter nog gevochten tussen reguliere troepen en de islamitische militanten in het noordoosten van Mosul.

,,Vandaag vieren we de bevrijding van de oostelijke oever in Mosul", zei Shaghati tegen verslaggevers in de stad.