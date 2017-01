Guterres wil VN hervormen en meer diplomatie

GENÈVE - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres wil de VN gaan hervormen. Hij pleit voor meer diplomatie om zo drempels in vredesbesprekingen te kunnen slechten. De VN zijn volgens Guterres onvervangbaar, maar ,,ik ben me ook bewust van de tekortkomingen en de mislukkingen van de VN''.

Door ANP - 18-1-2017, 14:07 (Update 18-1-2017, 14:07)

,,Dat is de reden dat ik absoluut toegewijd ben aan meer diplomatie voor vrede, om de VN effectiever te maken in zijn pogingen de dramatische toename van conflicten aan te pakken en vol in te zetten op het voorkomen van deze conflicten." Onder Guterres' voorganger Ban Ki-moon zijn de VN er niet in geslaagd vrede te bewerkstelligen in Syrië, Jemen en Libië. Ook de oorlogen in Oekraïne, Zuid-Sudan, Nigeria en elders woedden onverminderd voort.

Guterres wil ook het bestuur van de VN versimpelen en decentraliseren om de organisatie zo effectiever en flexibeler te maken.