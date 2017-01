Nederlanders helpen na aanslag legerkamp Mali

ANP Nederlanders helpen na aanslag legerkamp Mali

GAO - Nederlandse militairen hebben woensdag medische hulp verleend na een zelfmoordaanslag met een bomauto op een legerkamp in de stad Gao, in het noorden van Mali. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 47 en nog eens 115 mensen raakten gewond toen de bomauto explodeerde, maakte de Malinese regering bekend.

Door ANP - 18-1-2017, 15:41 (Update 18-1-2017, 15:41)

De aanslag, de zwaarste in Mali in de afgelopen jaren, had plaats in de buurt van Camp Castor waar de Nederlandse militairen zijn gelegerd. Zij zijn onderdeel van de VN-vredesmissie in het land. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Defensie zijn er onder de slachtoffers geen Nederlanders.

In het legerkamp waar de aanslag plaatsvond zijn militairen gelegerd, maar ook leden van diverse rivaliserende gewapende groepen. Zij voeren gezamenlijk patrouilles uit, zoals is afgesproken in een vredesakkoord. Dat akkoord, dat onder leiding van de Verenigde Naties tot stand kwam, was erop gericht een einde te maken aan het geweld in het onrustige noorden van Mali. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Symbolische aanslag

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Bruno le Roux sprak van een ,,grote en uiterst symbolische aanslag'' in het gebied waar de Franse president François Hollande enkele dagen geleden nog een bezoek aan had gebracht.

Nederland neemt sinds 2014 deel aan de VN-missie in Mali. Onlangs werd de bijdrage verlengd tot eind dit jaar. Er zijn ongeveer 290 Nederlanders actief voor de missie. Zij houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen en analyseren van informatie.