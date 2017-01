Brits hof oordeelt over procedure brexit

LONDEN - Het Britse Hooggerechtshof doet dinsdagmorgen (10.30 uur) uitspraak in de juridische strijd over wie het initiatief mag nemen het land uit de Europese Unie te loodsen. De Britse premier Theresa May meent dat de regering dat op eigen houtje doet en als alles is geregeld wordt het eindresultaat van onderhandelingen met de EU ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

Door ANP - 18-1-2017, 16:03 (Update 18-1-2017, 16:03)

Klagers, onder leiding van vooral de zakenvrouw en filantroop Gina Miller, hebben bij de rechter aangevochten dat May dat zo maar mag. Ze stellen dat eerst het parlement moet besluiten dat het land uit de EU stapt. De klagers kregen begin november van een gerechtshof gelijk. Daar is de regering tegen in beroep gegaan bij de opperrechters.