Hollande, Poetin en Merkel overleggen

ANP Hollande, Poetin en Merkel overleggen

MOSKOU - De presidenten van Frankrijk en Rusland, François Hollande en Vladimir Poetin, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben woensdag telefonisch overlegd over de conflicten in Oekraïne en in Syrië. Poetin sprak onder meer over de conferentie over Syrië die 23 januari op initiatief van Moskou en Ankara in Kazachstan wordt gehouden.

Door ANP - 18-1-2017, 19:18 (Update 18-1-2017, 19:18)

Eind vorige maand kondigden Rusland en Turkije een bestand af in Syrië dat de gevechten niet heeft gestopt, maar wel verminderd. Rusland is de steun en toeverlaat van de Syrische regering van president Bashar al-Assad en Turkije behoort tot de felste tegenstanders van Assad. Toch proberen ze op bepaalde punten samen op te trekken.

Ankara maakte woensdag bijvoorbeeld bekend dat Russische gevechtsvliegtuigen in overleg met Turkije aanvallen hebben uitgevoerd op posities van de soennitische extremisten van Islamitische Staat.