Obama: strafkorting Manning geheel gepast

ANP Obama: strafkorting Manning geheel gepast

WASHINGTON - President Barack Obama van de VS noemt het inkorten van de straf van klokkenluider Chelsea Manning ,,geheel gepast'' gezien de omstandigheden. Hij zei dat woensdag tijdens zijn laatste persconferentie als staatshoofd.

Door ANP - 18-1-2017, 21:14 (Update 18-1-2017, 21:14)

Dinsdag werd bekend dat Manning in mei al vrijkomt. Zij werd in 2013 tot 35 jaar cel veroordeeld wegens het publiceren van vertrouwelijke stukken via WikiLeaks. De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van de vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf wordt verkort.

Obama noemde de straf van Manning woensdag vergeleken bij de straf voor anderen die geheimen hebben gelekt ,,disproportioneel''.