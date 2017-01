'IS executeert 12 gevangenen in Palmyra'

ANP 'IS executeert 12 gevangenen in Palmyra'

Door ANP - 19-1-2017, 10:14 (Update 19-1-2017, 10:14)

IS veroverde Palmyra in december voor de tweede keer op het Syrische regeringsleger, dat zich toen concentreerde op de herovering van Aleppo in het noorden van Syrië.

Volgens het Observatorium werden vier personen - ambtenaren en leerkrachten - voor een museum onthoofd. Acht anderen - vier regeringssoldaten en vier rebellen die elders in Syrië gevangen werden genomen - werden doodgeschoten. Sommige executies hadden plaats bij een antiek Romeins theater in Palmyra. Op die plek bracht IS vorig jaar zeker 25 regeringssoldaten ter dood.