13 jaar cel voor geven drugs aan 4-jarige

HULL - Een 38-jarige Britse vrouw is donderdag tot dertien jaar celstraf veroordeeld voor het toedienen van drugs aan haar vierjarige dochter. Haar 40-jarige ex-partner kreeg dezelfde straf, aldus de BBC.

Door ANP - 19-1-2017, 15:01 (Update 19-1-2017, 15:01)

Poppy Widdison overleed in juni 2013 in een kinderziekenhuis in Sheffield door een hartstilstand. Het meisje was opgenomen, nadat ze thuis was ingestort. Uit testen bleek dat de kleuter tussen de twee jaar en zes maanden voor haar dood aanzienlijke hoeveelheden heroïne en methadon had binnengekregen.

De rechtbank in Hull verklaarde het verslaafde stel schuldig aan wreedheid tegen een kind en aan het toedienen van verdovende middelen.

,,Ze was alles voor ons'', liet Brendan Widdison, de vader van Poppy, in een verklaring weten.