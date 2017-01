Steekster Brussel krijgt tbs

BRUSSEL - De vrouw die vorig jaar in een bus in Brussel mensen aanviel met een mes, krijgt de Belgische variant van tbs opgelegd. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Uit psychitarisch onderzoek is gebleken dat de 52-jarige Filipijnse vrouw ontoerekeningsvatbaar was.

Door ANP - 19-1-2017, 16:10 (Update 19-1-2017, 16:10)

Amalia R. stak in augustus na een woordenwisseling in een bus in de Brusselse gemeente Ukkel in op twee medepassagiers. Nadat ze was uitgestapt verwondde ze buiten een derde persoon. Omdat ze even later niet inging op waarschuwingen van de politie, schoten agenten haar in haar arm en bovenlichaam.

Volgens haar advocaat ging het al enkele jaren niet goed met de vrouw. Ze zou op de bewuste dag bang zijn geweest dat iemand haar tas wilde stelen.