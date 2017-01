Jongen (8) overleden na val uit flat Brussel

ANP Jongen (8) overleden na val uit flat Brussel

BRUSSEL - Een achtjarige jongen is donderdagochtend overleden nadat hij van de veertiende verdieping van een flat in Brussel was gevallen. Het lijkt er volgens het Openbaar Ministerie sterk op dat het een ongeluk was. Hoe hij van het terras kon vallen, is nog onduidelijk.

Door ANP - 19-1-2017, 17:36 (Update 19-1-2017, 17:36)

Het incident gebeurde rond 09.00 uur in de Brusselse gemeente Schaarbeek, in de Gaucheretstraat. De jongen was niet op school omdat hij later een afspraak bij de dokter had. Zijn moeder was thuis, maar is nog niet ondervraagd omdat ze naar een ziekenhuis is overgebracht.