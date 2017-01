Barrow beëdigd als president Gambia

Door ANP - 19-1-2017, 18:19 (Update 19-1-2017, 19:02)

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar wil na 22 jaar aan de macht te zijn geweest niet het veld ruimen. Hij erkende aanvankelijk zijn verkiezingsnederlaag, maar bedacht zich later. Daarom legde Barrow volgens de Senegalese staatstelevisie de ambtseed af in Dakar.

Andere West-Afrikaanse landen hebben de kant van Barrow gekozen en dreigen met een militair ingrijpen als Jammeh niet vertrekt. Senegalese troepen trokken woensdag naar de grens met Gambia, terwijl Nigeria militair materieel naar Senegal transporteerde voor het geval er in actie moet worden gekomen.

Oproep

Barrow riep de West-Afrikaanse landenbond Ecowas, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties in een toespraak op ,,de regering en het volk van Gambia te steunen in het opleggen van hun wil''. Ook vroeg de nieuwe president de Gambiaanse troepen om in hun kazernes te blijven.

Duizenden Gambianen besloten een mogelijk militair ingrijpen niet af te wachten en zijn op de vlucht geslagen. Taxi's die waren volgeladen met matrassen, stoelen en andere meubels staken de grens met Senegal over. De Senegalese regering schat dat al zo'n 30.000 mensen zijn gearriveerd.

Ook buitenlandse toeristen zijn massaal vertrokken. Nederlandse reisorganisaties hebben al honderden vakantiegangers uit het land gehaald.