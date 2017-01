Opperrechter Brazilië dood bij vliegtuigcrash

ANP Opperrechter Brazilië dood bij vliegtuigcrash

Door ANP - 19-1-2017, 21:29 (Update 19-1-2017, 22:42)

De zoon van opperrechter Teori Zavascki bevestigde op zijn Facebookpagina dat zijn vader aan boord was. ,,Lieve vrienden, we hebben zojuist bevestiging gehad dat onze vader is omgekomen'', schreef hij.

Reddingswerkers vonden volgens brandweerlieden drie lichamen tussen de wrakstukken van het toestel, dat neerstortte tijdens een zware regenbui. De identiteit van de andere slachtoffers is nog niet bekend. Volgens de luchtmacht en burgerluchtvaartautoriteiten was Paraty de eindbestemming van het vliegtuigje.

Zavascki was betrokken bij het mega-onderzoek 'autowasserij' naar corruptie bij staatsondernemingen, met name oliemaatschappij Petrobras. Aan boord van het vliegtuigje was volgens burgerluchtvaartautoriteit ANAC plek voor maximaal zeven passagiers.