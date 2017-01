'Toestel met opperrechter Brazilië gecrasht'

Door ANP - 19-1-2017, 21:29 (Update 19-1-2017, 21:29)

De zoon van rechter Teori Zavascki bevestigde op zijn Facebookpagina dat zijn vader aan boord was. Zavascki was betrokken bij het mega-onderzoek 'autowasserij' naar corruptie bij staatsondernemingen, met name oliemaatschappij Petrobras.

Reddingswerkers vonden drie lichamen tussen de wrakstukken van het toestel. Aan boord van het vliegtuigje was volgens burgerluchtvaartautoriteit ANAC plek voor maximaal zeven passagiers. Eerder bevestigde een woordvoerder van het Hooggerechtshof al dat de opperrechter op de passagierslijst stond.